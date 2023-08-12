هل حان الوقت لوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل؟

اعتبر موقع "جويش نيوز سينديكيت" الأمريكي، أن الأصوات المعارضة للمساعدات التي تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة، التي تصاعدت خلال الأشهر الثمانية الماضية، لا يدرك أصحابها كنه العلاقة الوثيقة بين واشنطن وتل أبيب، مؤكدا أن الوقت الراهن ليس مناسبا على الإطلاق لوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

واستعرض الموقع، مجموعة من الأسباب، قال إنها دفعت الأصوات المعارضة إلى المطالبة بوقف المساعدات الأمريكية إلى تل أبيب، وفي مقدمة تلك الأسباب تجذر مشاعر الازدراء لدى الأصوات المعارضة تجاه حكومة إسرائيل المنتخبة بشكل ديمقراطي وتجاه غالبية مواطني الدولة العبرية.

وأشار إلى أن المعارضين يستخدمون ورقة المساعدات الأمريكية كوسيلة للضغط على إسرائيل في محاولة لتخفيض منزلة التحالف الحيوي طويل الأمد بين البلدين، في سياق الجهود الرامية إلى الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق تقديره.

ورأى الموقع أن "الوقت ليس مناسبا لتخلي واشنطن عن تقديم المساعدات إلى تل أبيب".

وشدد على أنه لا ينبغي إعادة النظر في المساعدات الأمريكية في وقت يدور فيه جدال حول الإصلاح القضائي في إسرائيل، إذ يصف منتقدو نتنياهو أعضاء ائتلافه بأنهم يعارضون الديمقراطية، لأن من شأن تلك الخطوة أن تضفي مصداقية على هذا التشهير.