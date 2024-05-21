للمرة الثالثة هذا الشهر.. قصف أوكراني لمستودع وقود

وكتب ليونيد باسيشنيك، عبر تطبيق الرسائل القصيرة تيليغرام، أن القوات الأوكرانية استخدمت القنابل العنقودية في الهجوم على البلدة، التي تطلق عليها الإدارة المحلية التي نصّبتها روسيا اسم سفيردلوفسك، وهو اسمها نفسه خلال الحقبة السوفيتية.

ولم يصدر تعليق رسمي أوكراني على الهجوم على مستودع الوقود.

وأعلن باسيشنيك عن هجومين على مستودعين لتخزين النفط، في وقت سابق من الشهر؛ أحدهما في لوجانسك، وهي المدينة الرئيسة في المنطقة، والثاني في بلدة روفنكي قرب دوفجانسك.