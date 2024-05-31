"النقر المزدوج".. تكتيك روسي في قصف خاركيف الأوكرانية‎

تلجأ القوات الروسية إلى منهجية عسكرية يطلق عليها "النقر المزدوج" في قصفها لمناطق في مدينة "خاركيف" الأوكرانية، وفق مسؤول محلي.

وقال أوليه سينيهوبوف إن الهجمات على منطقة "نوفوبازارسكي" في "خاركيف" استخدمت تكتيك "النقر المزدوج" الذي لوحظ في الآونة الأخيرة.

وبحسب المسؤول، يعني تكتيك "النقر المزدوج" توجيه ضربة ثانية بعد وقت قصير من ضربة أولى على موقع معين، وفق "رويترز".

وأوضح أنه بحسب المعلومات الأولية فقد تم استخدام صواريخ "S300" في القصف الروسي على "خاركيف".

وقال مسؤولون محليون، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إن صواريخ روسية أصابت 3 مواقع في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين.

وتشير الروايات إلى أن الصواريخ أصابت مبنى سكنياً من 5 طوابق ومتجراً في مبنى من 3 طوابق ومصنعاً للخياطة.

من جهته، قال فولوديمير تيموشكو قائد شرطة "خاركيف" إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى نظراً لحجم الدمار واحتمال حدوث إصابات بشظايا.

وصمدت "خاركيف" أمام التقدم الروسي في الأسابيع الأولى من الحرب، لكنها تتعرض منذ أسابيع لهجمات روسية متكررة.