بعد أزمة ساعر.. هل ينجح نتنياهو في الخروج من "الفخ السياسي"؟

اقترب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من نقطة الحسم بشأن ضم الوزير جدعون ساعر، إلى مجلس الحرب، بعد أن كان الأخير قد فكك كتلة "معسكر الدولة" ورهن بقائه بالائتلاف، بعضوية المجلس المصغر.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، الأربعاء، أن "نتنياهو باشر محاولة أخيرة لإقناع ساعر بالانضمام لمجلس الحرب كمراقب غير رسمي، أسوة بوزير الخارجية يسرائيل كاتس، ومنحه حقيبة وزارية مهمة بدلًا من كونه وزير بلا حقيبة، إلا أن ساعر رفض وهدَّد بالاستقالة".

وأضاف أن "نتنياهو اضطر إلى بدء مشاورات مع الوزير ياريف ليفين ومع زعيم حزب (شاس) آريه درعي، بشأن حل هذا المأزق، الذي وصفه الموقع بـ "الفخ السياسي"، حيث يعني ضم ساعر حتمية ضم الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

ويواجه نتنياهو مأزق آخر يتعلق بتلميح الوزير بلا حقيبة بيني غانتس بالاستقالة من الائتلاف، حال ضم شريكه السابق ساعر، إلا أن الموقع حصل على معلومات من مصادر بحزب "الليكود" أخبرته أنه قد لا يستقيل بسبب ساعر، لكن الأزمة تكمن في تداعيات ضم بن غفير، الأمر الذي يرفضه غانتس بشدة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، أن نتنياهو توجه الثلاثاء، إلى وزير المالية سموتريتش وحاول استطلاع رأيه بشأن ضم ساعر منفردًا من دونه، فرد عليه زعيم "الصهيونية الدينية"، بأنه لن يقبل أن ينضم ساعر حتى ولو مراقب، من دون أن ينضم هو الآخر.