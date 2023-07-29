بعد هجوم المسيرة.. أمريكا تطالب روسيا بوقف سلوكها "غير المسؤول" في سوريا

طالب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، روسيا، اليوم السبت، بوقف ما وصفه بـ"السلوك غير المسؤول"، وذلك عند سؤاله عن الهجمات الروسية على طائرة أمريكية مسيرة في سوريا.

وكان الجيش الأمريكي، قد أعلن أن طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 تعرضت لأضرار "بالغة" عندما أصيبت بمقذوف ناري من مقاتلة روسية في أثناء تحليقها فوق سوريا الأسبوع الماضي.

وقال أوستن عند سؤاله عن الحادث في مؤتمر صحفي في مدينة برزبين الأسترالية: "ندعو القيادة الروسية إلى التأكد من أنها تصدر توجيهات لقواتها للالتزام بقوانين السماء والتأكد من وقف هذا السلوك غير المسؤول".