تفاصيل جديدة بشأن تفجيرات إيران
نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، مساء الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن تفجيرات كرمان الدامية التي وقعت اليوم الأربعاء.
وقالت الوكالة إن "شدة الانفجارات كانت عالية لدرجة أن بعض الأشخاص أصيبوا بنزيف في المخ".
ووفق آخر حصيلة لضحايا التفجيرات، قال الإعلام الرسمي في إيران إنها أسفرت عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين، في حصيلة مرشحة للارتفاع.
وقال مراسل التلفزيون الإيراني إن 83 من المصابين نقلوا إلى مستشفى أفضلي بور، نافيا في الوقت نفسه وقوع "حادث إرهابي" داخل المستشفى.
من جهته، وصف بابك محمودي، رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيراني، الانفجار الأول الذي وقع في كرمان بـ"الشديد للغاية"، مرجحاً أن يكون نفذ عن طريق سيارة انتحارية.
وقال محمودي، في حديث لقناة "خبر" الإيرانية، مساء الأربعاء، "هناك احتمال أن يكون الانفجار الأول ناجما عن تفجير سيارة انتحارية"، مضيفاً أن "التفجير الثاني لم يكن شديداً وخسائره لم تكن كبيرة".
ويأتي الحديث عن الانفجارين في ظل أنباء تتحدث عن وقوع أربعة انفجارات، فقد قال عضو البرلمان الإيراني عن محافظة كرمان، ذبيح الله أعظمي، إن الانفجارات التي وقعت في المحافظة كانت أربعة.