تفاصيل جديدة بشأن تفجيرات إيران

من جهته، وصف بابك محمودي، رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيراني، الانفجار الأول الذي وقع في كرمان بـ"الشديد للغاية"، مرجحاً أن يكون نفذ عن طريق سيارة انتحارية.

وقال محمودي، في حديث لقناة "خبر" الإيرانية، مساء الأربعاء، "هناك احتمال أن يكون الانفجار الأول ناجما عن تفجير سيارة انتحارية"، مضيفاً أن "التفجير الثاني لم يكن شديداً وخسائره لم تكن كبيرة".

ويأتي الحديث عن الانفجارين في ظل أنباء تتحدث عن وقوع أربعة انفجارات، فقد قال عضو البرلمان الإيراني عن محافظة كرمان، ذبيح الله أعظمي، إن الانفجارات التي وقعت في المحافظة كانت أربعة.