روسيا تقصف مدينتي دنيبروبيتروفسك ونيكولاييف في أوكرانيا

وقالت القناة التلفزيونية في تيليغرام: "في ضواحي دنيبر (الاسم الأوكراني لدنيبروبتروفسك) سُمعت انفجارات قوية.. كما سُمعت أصوات انفجارات في نيكولاييف".

وفي وقت لاحق، أفادت القناة التلفزيونية بحدوث انفجار آخر في ضواحي دنيبروبيتروفسك.

ووفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان حالة تأهب للغارات الجوية في مناطق نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا.