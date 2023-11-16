زيلينسكي: أوكرانيا تنتزع زمام المبادرة من روسيا في مياه البحر الأسود

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن أوكرانيا انتزعت زمام المبادرة من روسيا في مياه البحر الأسود وأجبرت أسطولها البحري وسفنها الحربية على التراجع بفضل استخدام كييف للزوارق المسيرة.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام، "لأول مرة في العالم، بدأ أسطول من الزوارق المسيرة العمل في البحر الأسود -أسطول أوكراني"، مضيفا: "تمكنا من انتزاع زمام المبادرة من روسيا في البحر الأسود".

وبين "زيلينسكي" أنه منذ الأيام الأولى لحرب روسيا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، أغلقت موسكو موانئ البحر الأسود الأوكرانية وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للموانئ ولتصدير الحبوب، مما أدى إلى تعطيل أسواق عالمية للمواد الغذائية.

وأشار إلى أنه مع ذلك فعلى مدى فترة الحرب غيرت أوكرانيا ميزان القوى. وشكر تركيا وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا، وهي دول تطل على البحر الأسود، على دعم كييف.