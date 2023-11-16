زيلينسكي: أوكرانيا تنتزع زمام المبادرة من روسيا في مياه البحر الأسود
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن أوكرانيا انتزعت زمام المبادرة من روسيا في مياه البحر الأسود وأجبرت أسطولها البحري وسفنها الحربية على التراجع بفضل استخدام كييف للزوارق المسيرة.
وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام، "لأول مرة في العالم، بدأ أسطول من الزوارق المسيرة العمل في البحر الأسود -أسطول أوكراني"، مضيفا: "تمكنا من انتزاع زمام المبادرة من روسيا في البحر الأسود".
وبين "زيلينسكي" أنه منذ الأيام الأولى لحرب روسيا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، أغلقت موسكو موانئ البحر الأسود الأوكرانية وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للموانئ ولتصدير الحبوب، مما أدى إلى تعطيل أسواق عالمية للمواد الغذائية.
وأشار إلى أنه مع ذلك فعلى مدى فترة الحرب غيرت أوكرانيا ميزان القوى. وشكر تركيا وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا، وهي دول تطل على البحر الأسود، على دعم كييف.
وقال زيلينسكي خلال اجتماع لممثلي دول منطقة البحر الأسود: "لقد تمكنا من إظهار أن التعاون بين دول منطقة البحر الأسود، مع دعم الشركاء، يمكن أن يعيد الاستقرار إلى سوق الغذاء العالمية".
وانسحبت موسكو من مبادرة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود توسطت فيها الأمم المتحدة وسمحت بالمرور الآمن لصادرات الحبوب من أوكرانيا. وبعد انسحاب موسكو، أنشأت أوكرانيا ممرا بديلا للتصدير في أغسطس آب، إذ تعد واحدة من كبار مصدري ومزارعي الحبوب في العالم.
وقال زيلينسكي في السابق إن أوكرانيا تمكنت من تصدير شحنات تزن أربعة ملايين طن عبر هذا الممر الجديد.
وكثفت روسيا هجماتها بطائرات مسيرة وصواريخ على الموانئ البحرية الأوكرانية والبنية التحتية لتصدير الحبوب، لكن أوكرانيا شنت هجمات بزوارق مسيرة على السفن الروسية.