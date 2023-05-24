البيت الأبيض: نفحص تقارير عن استخدام أوكرانيا مركبات أمريكية داخل روسيا

قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تفحص التقارير التي تفيد باستخدام أوكرانيا مركبات أمريكية داخل روسيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة أوضحت لكييف أنها لا تؤيد استخدام معدات أمريكية الصنع في مثل هذه الأغراض، بحسب "رويترز".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، قد قال للصحفيين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إنه "ليس سرًا بالنسبة لنا أن المزيد من المعدات تدخل الخدمة مع القوات المسلحة لأوكرانيا.. وليس سرا أن هذه التقنية تستخدم ضد جيشنا".