سموتريتش: لن نوقف بناء المستوطنات بعد طلب أمريكا

وذكر بيان صادر عن حزب الصهيونية الدينية الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الثلاثاء أنه "لن يتم تجميد بناء المستوطنات" في الضفة الغربية.

ويسعى أعضاء كبار في ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف إلى التوسع في بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وحيث يسعى الفلسطينيون منذ فترة طويلة إلى إقامة دولة. وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية.