لجنة برلمانية تصوت لاستدعاء ترامب للتحقيق في اقتحام الكابيتول

صوتت اللجنة المختارة في مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكونجرس اليوم الخميس لصالح استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للتحقيق، وهو إجراء قد يؤدي في النهاية إلى سجنه إذا لم يمتثل.

صوت أعضاء اللجنة، وهم سبعة من الديمقراطيين وعضوان جمهوريان، جميعا لصالح إصدار أمر استدعاء لترامب لتقديم الوثائق والشهادة تحت القسم فيما يتعلق بالهجوم.

وقال الديمقراطي بيني تومسون رئيس اللجنة "إنه الشخص الوحيد الذي يقع في القلب مما حدث يوم السادس من يناير. لذلك نريد أن نسمع منه".

وينص القانون الاتحادي على أن عدم الامتثال لأمر استدعاء من الكونجرس للشهادة يعد جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى 12 شهرا.

وحققت اللجنة لأكثر من عام في الهجوم على مبنى الكابيتول، الذي أدى إلى إصابة أكثر من 140 شرطي ومقتل عدة أشخاص، وأجرت مقابلات مع أكثر من 1000 شاهد.