وزير تعليم طالبان يبرّر استبعاد النساء من الجامعة بـ"عدم احترام قواعد اللباس"

وقال ندا محمد نديم خلال مقابلة على التلفزيون الحكومي: "هؤلاء الطالبات اللواتي كن يذهبن إلى الجامعة، لم يحترمن التعليمات بشأن الحجاب، الحجاب إلزامي في الإسلام".

وأشار الوزير إلى أنّ الفتيات اللواتي كنّ يدرسن في محافظات بعيدة عن منزلهن "لم يسافرن مع محرم، رفيق ذكر بالغ".

وقال: "شرفنا الأفغاني لا يسمح لشابة مسلمة من مقاطعة ما بأن تتواجد في مقاطعة بعيدة من دون أن يرافقها والدها أو شقيقها أو زوجها".

وفي رسالة مقتضبة مساء الثلاثاء، أمر وزير التعليم العالي ندا محمد نديم كلّ الجامعات الحكومية والخاصة في البلد بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر، وشكّل هذا القرار صدمة في البلد وأثار موجة تنديدات دولية.

وزادت حركة طالبان التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجياً من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية، واستُبعدت النساء أيضاً من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل.