"أكسيوس": نتنياهو منع قادة أمنيين من الالتقاء بمسؤولين أمريكيين

وأشار التقرير إلى أن "ذلك علامة على ما يبدو أنها شكوك متزايدة بشأن المؤسسة الاستخباراتية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية، التي لديها وجهات نظر متباينة بشأن كيفية إدارة نتنياهو للحرب".

وأفاد الموقع بأن قادة المؤسسات الإسرائيلية تلك يعتقدون أن بلادهم "بحاجة إلى صياغة استراتيجية أكثر وضوحاً بشأن مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وأنه يجب أن يكون هناك دور ما للسلطة الفلسطينية بمجرد هزيمة حماس".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس، طالبا نتنياهو علنا بصياغة استراتيجية ما بعد الحرب في غزة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرى أنه لا حاجة إلى استراتيجية إلا بعد هزيمة حماس، ويعارض أن يكون للسلطة الفلسطينية دور قيادي في مرحلة ما بعد حماس في غزة.