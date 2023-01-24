بولندا مستعدة لتسليم أوكرانيا دبابات "ليوبارد" دون موافقة ألمانيا
أعلنت بولندا الإثنين، أنّها مستعدّة لإرسال دبّابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا حتّى وإن لم تكن برلين قد وافقت بعد على ذلك، في وقت يشتدّ فيه الطلب على هذه المدرّعات من جانب كييف للتصدّي للقوات الروسية التي أكّدت من ناحيتها تحقيق مكاسب ميدانية صغيرة.
وفي هذا السياق، قرّر الاتّحاد الأوروبي الإثنين تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا و45 مليون يورو أخرى لتدريب وحدات عسكرية أوكرانية في دول أعضاء في الاتّحاد، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
من جهتها، تبدو الحكومة الألمانية منقسمة بشأن تسليم كييف دبّابات ثقيلة. ويواجه المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي لا يزال مترددًا في اتخاذ قرار بهذا الشأن، ضغطًا متزايدًا خصوصًا بعدما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن استعداد بلادها للسماح لوارسو بإرسال هذه المدرّعات إلى كييف رغم امتناع شولتس عن التعليق على الأمر.
وبموجب القانون الألماني، يتوجّب على كل بلد يملك أسلحة ألمانية طلب الإذن من برلين قبل إرسالها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
والإثنين، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي أمام صحفيين: "سنطلب هذه الموافقة، لكنّ هذه القضية ثانوية"، مضيفا: "إن لم نحصل على موافقة الألمان فسنزود أوكرانيا بدباباتنا في إطار تحالف صغير، حتى لو لم تكن ألمانيا منضمة إليه".
وبولندا التي أعلنت عن استعدادها لتسليم كييف 14 دبابة من هذا الطراز، أشارت إلى أنّها تجري مناقشات مع نحو 15 دولة بهذا الصدد.
ووفقاً لتقديرات رئيس الوزراء البولندي فإنّ ألمانيا تملك "أكثر من 350 دبابة ليوبارد قيد التشغيل ونحو 200 في المخزون".
وتملك جيوش أوروبية عدّة دبّابات ليوبارد، وهذا ما يشكّل ميزة كبيرة لأنّه يمكن أن يسهّل الحصول على الذخيرة وقطع الغيار وتبسيط الصيانة.
وقُبيل الإعلان البولندي، قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تطبيق تيليغرام: "نحن بحاجة إلى دبابات ليس 10 و20 بل مئات منها، اليوم، يجب أن تكون كل دبابة قادرة على القتال موجودة في جبهتنا. لأنّ هذه الجبهة ليست فقط جبهة أوكرانيا. إنها ساحة معركة حيث تواجه الحضارة مستنقعات التخلّف والهمجية" حسب تعبيره.