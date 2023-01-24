بولندا مستعدة لتسليم أوكرانيا دبابات "ليوبارد" دون موافقة ألمانيا

أعلنت بولندا الإثنين، أنّها مستعدّة لإرسال دبّابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا حتّى وإن لم تكن برلين قد وافقت بعد على ذلك، في وقت يشتدّ فيه الطلب على هذه المدرّعات من جانب كييف للتصدّي للقوات الروسية التي أكّدت من ناحيتها تحقيق مكاسب ميدانية صغيرة.

وفي هذا السياق، قرّر الاتّحاد الأوروبي الإثنين تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا و45 مليون يورو أخرى لتدريب وحدات عسكرية أوكرانية في دول أعضاء في الاتّحاد، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

من جهتها، تبدو الحكومة الألمانية منقسمة بشأن تسليم كييف دبّابات ثقيلة. ويواجه المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي لا يزال مترددًا في اتخاذ قرار بهذا الشأن، ضغطًا متزايدًا خصوصًا بعدما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن استعداد بلادها للسماح لوارسو بإرسال هذه المدرّعات إلى كييف رغم امتناع شولتس عن التعليق على الأمر.

وبموجب القانون الألماني، يتوجّب على كل بلد يملك أسلحة ألمانية طلب الإذن من برلين قبل إرسالها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

والإثنين، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي أمام صحفيين: "سنطلب هذه الموافقة، لكنّ هذه القضية ثانوية"، مضيفا: "إن لم نحصل على موافقة الألمان فسنزود أوكرانيا بدباباتنا في إطار تحالف صغير، حتى لو لم تكن ألمانيا منضمة إليه".