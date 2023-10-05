بعد منع تصديره.. بوتين يطالب بتوفير الوقود وضبط الأسعار استعدادًا للشتاء

أعلن الكرملين الروسي، اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر الحكومة بتوفير الأموال لضمان التدفئة المناسبة للسكان في بعض المناطق الروسية، وتنظيم قواعد لضبط سعر زيت الوقود المستخدم بالتدفئة.

وجاء في منشور على موقع الكرملين، أن "الحكومة ستوفر أموالًا لمورمانسك (شمال روسيا) ومناطق في القطب الشمالي للاستعداد لموسم الشتاء والبدء بتنظيم أسعار الوقود المخصص للتدفئة”.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لا يوجد توقيت نهائي لاستئناف صادرات الوقود، وأن الحظر سيظل ساري المفعول طالما هناك ضرورة لذلك.

وفرضت الحكومة الروسية حظرًا على تصدير البنزين ووقود الديزل من 21 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد ارتفاع أسعار الوقود في روسيا نتيجة تصدير الشركات الروسية لهذه المادة كون أسعارها أعلى خارج روسيا وهو ما تطلق عليه الحكومة التصدير"الرمادي".

وتتوقع وزارة الطاقة الروسية أن القيود المفروضة ستجعل من الممكن وقف التصدير "الرمادي" لوقود المحركات وإشباع السوق المحلية.