بلومبرغ: كامالا هاريس ستحضر قمة المناخ "كوب 28"

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن شخصيات مطّلعة أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ستحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" في دبي.

وينعقد (كوب 28) في الفترة من الـ30 من نوفمبر إلى الـ12 من ديسمبر في دبي بالإمارات.

ومن بين القادة المتوقع أن يَحضروا المؤتمر، الذي يبدأ غدًا الخميس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك.

ويُنظر إلى مؤتمر "كوب 28" الذي سيُعقد في دبي، باعتباره فرصة حاسمة للحكومات لتسريع العمل للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.