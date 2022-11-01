صحف عالمية: شبح "الكابيتول" يخيم على البرازيل.. والحرب الأوكرانية تنتهي بالمفاوضات "فقط"

وخسر بولسونارو بفارق ضئيل الانتخابات الرئاسية أمام منافسه اليساري، لولا، وكان ادعى مراراً، دون دليل، أن نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل مليء بالاحتيال وأن اليسار كان يخطط للتلاعب في التصويت.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه نتيجة لذلك، فقد الملايين من أنصار بولسونارو الثقة في نزاهة انتخابات بلادهم، وفقاً لاستطلاعات الرأي، مشيرة إلى أن الكثيرين أعربوا علناً عن استعدادهم للنزول إلى الشوارع تحت قيادة الزعيم اليميني.

وأثار فوز لولا، وفقاً لتقرير الصحيفة "ذكريات جميلة" عن فترتي ولايته في المنصب في العقد الأول من القرن الجاري، عندما كان الفقر ينخفض، وكان يُنظرإلى البرازيل بشكل كبيرعلى أنها "دولة المستقبل".

وتعهد لولا، فور انتخابه رئيساً، بتوحيد البلاد والقضاء على الفقر والجوع والارتقاء بالوضع الاقتصادي للبلاد، لكن اقتصاديين رأوا أن الرئيس المنتخب سيكافح للوفاء بهذه الوعود في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.

وفي سياق متصل، عنونت صحيفة "الغارديان" البريطانية أبرز التحديات التي تنتظر لولا فور تنصيبه رئيساً، وقالت إن قضايا الفقر والإسكان وأزمة الأمازون هي أصعب العقبات التي يجب على الرئيس المنتخب تخطيها في يناير.

وقالت الصحيفة إن لولا سيُكلف بإعادة بناء وإعادة توحيد البلاد التي تعرضت للضرر والانقسام المرير بعد أربع سنوات من سياسات بولسونارو اليمينية المتطرفة "الفوضوية"، وذلك بعدما صرح الزعيم اليساري في خطاب النصر أمس، الاثنين، بأن أولويته الأولى ستكون مساعدة 100 مليون برازيلي يعيشون في فقر.

وعن التحديات الهائلة التي تعتبر صداعاً مؤرقاً للرئيس المنتخب، أوضحت الصحيفة أن هناك 33 مليون برازيلي يواجهون الجوع الحاد، ومائة مليون يعيشون في فقر.

وذكرت أنه في الوقت نفسه، أدت سياسات بولسونارو، لا سيما في منطقة الأمازون، إلى أن تصبح البرازيل "منبوذة" دوليًّا.

ونقلت الصحيفة عن لولا قوله "لا يمكننا أن نقبل كالمعتاد أن الملايين من الرجال والنساء والأطفال في هذا البلد ليس لديهم ما يكفي من الطعام. إذا كنا ثالث أكبر منتج للأغذية في العالم وأكبر منتج للبروتين الحيواني، فمن واجبنا أن نضمن أن كل برازيلي يمكنه تناول الإفطار والغداء والعشاء كل يوم".

واعتبرت "الغارديان" أن خطاب لولا يمتلئ بمقترحات طموحة تتمتع بالمصداقية، بما في ذلك المساواة في الأجور بين الرجال والنساء، وتصفية جميع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والفحوصات الطبية، وتوفير مكان لكل طفل في الحضانة.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن الخطة صدرت دون أي تفاصيل أو إعلان تكاليف واضحة، لكن لولا يراهن على أن الناخبين سيثقون في أنه يستطيع تكرار إنجازاته منذ 12 عامًا عندما ترك السلطة.

ومن المتوقع، وفقًا لـ"الغارديان"، أن يقوم لولا ببناء مساكن يسيرة التكلفة ونقل صهاريج الكهرباء والمياه إلى القرى النائية وغير الموصولة، بالإضافة إلى إدارة مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل النقل العام والطاقة والمياه كما كان من قبل، مع توفير التمويل من بنوك الدولة، فضلاً عن إصلاح ضريبي وزيادة الحد الأدنى للأجور.