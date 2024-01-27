فرنسا تمنع نشر كتاب "خطير" لسفيرها السابق في النيجر

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن تفاصيل الكتاب إذ كشف على وجه الخصوص عن وجود مشروع سري لزعزعة استقرار النظام النيجري، تقوده فرنسا بدعم من زعيم المتمردين الطوارق ريسا أغ بولا، وزير السياحة والحرف السابق في عهد الرئيس مامادو تانجا.

وبحسب سيلفان إيتي، فإن هذا المشروع يهدف إلى تنصيب حكومة انتقالية بقيادة ريسا أغ بولا، الذي سيقدم نفسه كممثل لسكان الطوارق والقوى الديمقراطية في النيجر.

وكان الهدف من هذا السيناريو هو مواجهة النفوذ المتنامي للصين في النيجر، التي تستغل اليورانيوم الموجود في البلاد، وتعزيز مصالح فرنسا الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة.

وبحسب ما ورد تم إطلاق المشروع ردًا على الاستجابة البطيئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي فشلت في استعادة النظام الدستوري في النيجر بعد انقلاب 18 يوليو 2023، الذي يقف وراءه جنود منشقون.