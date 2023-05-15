ما حقيقة عرض بريغوجين كشف مواقع القوات الروسية لأوكرانيا؟

نفى يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الاثنين، تقريرا لصحيفة "واشنطن بوست" قالت فيه نقلا عن وثائق مخابرات أمريكية مسربة، إن بريغوجين عرض الكشف عن مواقع القوات الروسية للحكومة الأوكرانية إذا سحبت الأخيرة قواتها من باخموت.

وقال زعيم فاغنر في تسجيل صوتي نشره على قناته في التليغرام: "بالطبع، سيحاولون أن يحاربوني بقدر ما لديهم من القوة الكافية، من وراء هذا؟ أعتقد أنه إما أحد الصحفيين الذي قرر أن يحدث ضجة، أو أحد الرفاق من روبليوفكا، الذين باعوا النفط في وقت من الأوقات لداعش". و"روبليوفكا" هي منطقة بضواحي ​موسكو للأثرياء الروس.

ووصف بريغوجين الذي تقود قواته المعارك في باخموت، معلومات "واشنطن بوست" المتعلقة بالاجتماع المزعوم مع رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف في أفريقيا بأنها "حشو إعلامي جميل".

وأضاف: "في الحقيقة لم أتواجد في أفريقيا من قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا بأشهر".

وتابع: "لقد قرروا أنهم سيصنعون حشوًا جميلًا للمعلومات، وهو بالمناسبة ما حذرت منه قبل شهر. بالطبع اتضح أنني أقاتل من أجل روسيا، لكن زيلينسكي يتبع تعليماتي بوضوح، وهكذا تقاتل اليد اليسرى ضد اليمنى. أمر مضحك".