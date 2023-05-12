استطلاع : عملية "السهم الواقي" تنقذ شعبية نتنياهو

وبحسب الاستطلاع الذي أوردته الصحيفة، فقد أصبح عدد المقاعد في الكنيست التي يحصل عليها الليكود، في حال جرت الانتخابات العامة داخل إسرائيل مساوية لعدد المقاعد التي سيحصل "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس.

وأكدت الصحيفة، أن نتائج الاستطلاع، أظهرت تراجع "المعسكر الوطني" بأربعة مقاعد قياساً باستطلاع أجرته الصحيفة الأسبوع الماضي، حيث حصل على 27 مقعداً، بينما ارتفع رصيد حزب "الليكود" إلى مقعدين ليصبح مساويا ومنافسا لغانتس.

وأضافت الصحيفة: "أظهر الاستطلاع أيضاً بقاء حزب هناك مستقبل، برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، عند 17 مقعداً، كما في الاستطلاع السابق".

وتحدثت الصحيفة، عن مفاجأة جديدة في الاستطلاع تتمثل بارتفاع شعبية حزب "ميرتس" اليساري، حيث حصل على 6 مقاعد، بمعنى أكثر بمقعدين عن الاستطلاع السابق، لافتة إلى أنه لم يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات الأخيرة ولم ينتخب رئيسا له في أعقابها.

وكشف الاستطلاع عن تراجع القوة الشعبية لحزب (القوة اليهودية) بزعامة الوزير اليميني إيتمار بن غفير، على الرغم من تصريحاته المتطرفة قبل وأثناء العملية العسكرية على غزة، حيث أظهر الاستطلاع حصوله على 4 مقاعد مقارنة ب 6 خلال الاستطلاع السابق.