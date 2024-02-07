روسيا تطلق 44 صاروخا و20 مسيّرة على أوكرانيا

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن روسيا أطلقت 44 صاروخا و20 مسيّرة على أراضيه.

وأفاد القائد الأعلى للجيش فاليري زالوجني، أن القوات الأوكرانية دمرت ثلثي الصواريخ والمسيرات الروسية.

وأوضح زالوجني في بيان على تليغرام إنه من بين 64 جهازا اعترضت القوات الأوكرانية 29 صاروخ كروز و15 مسيّرة.

ووقَّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسومًا يقضي بإنشاء قوات منفصلة عن التشكيلات التقليدية في الجيش الأوكراني، تُعنى بالتعامل مع "الأسلحة والنظم غير المأهولة" كالطائرات دون طيار.

وبحسب المرسوم، الذي نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية، سيتم البدء في العمل على إنشاء قوات "النظم غير المأهولة" في تكوين القوات المسلحة، كما سيتم تشكيل قيادة لهذه القوات.

وكان نائب وزير الدفاع عن أوكرانيا إيفان غافريليوك، أعلن أن بلاده تحاول معالجة مشكلة العجز في قذائف المدفعية من خلال الإنتاج الضخم من الطائرات دون طيار.

وتشكل الحرب بالطائرات المسيَّرة نقلة نوعية في أشكال الحروب الكلاسيكية، حيثُ تعد الحرب الروسية الأوكرانية الأولى في استخدام هذا النوع من السلاح بشكل مكثف، لا سيما أن المسيَّرات شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.