روسيا تهدد بإجراءات عسكرية ردًا على انضمام السويد للناتو

أعلنت روسيا، الأربعاء، أنها ستتخذ إجراءات عسكرية وفنية وإجراءات مضادة أخرى لم تحددها لحماية نفسها بعد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في خطوة وصفتها بأنها عدائية وخاطئة.

وأزيلت آخر عقبة في طريق انضمام السويد إلى الحلف، الإثنين، بعدما وافق البرلمان المجري على انضمامها، وتسعى كل من السويد وفنلندا إلى الانضمام للحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في 2022، الذي أدى إلى اندلاع أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب "رويترز"، قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "سنراقب عن كثب ما ستفعله السويد في التكتل العسكري العدائي، وطريقة ممارستها للعضوية عمليًا، وعلى هذا الأساس، سنرد بخطوات انتقامية ذات طبيعة عسكرية وفنية إلى جانب خطوات أخرى"، مضيفة أن "تحرك السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يؤجج التوتر، ويثير النزعة العسكرية".

وتحدثت السفارة الروسية في ستوكهولم أيضًا على حسابها على "تيليغرام"، الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات عسكرية وفنية مضادة لم تحددها بناءً على عدد القوات، وحجم العتاد الذي سينشره الحلف داخل السويد.