نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في مدينة زابوريجيا الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية الروسية أحبطت محاولة اغتيال لأحد المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، في مدينة بيرديانسك.

وقال رئيس الحركة العامة في زابوريجيا: "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف.. "في بيرديانسك، تم إحباط محاولة اغتيال أحد المقربين من المرشح الرئاسي الروسي فلاديمير بوتين"، بحسب "ريا نوفوستي".

وتابع: "كان الإرهابيون الأوكرانيون يستعدون لهجوم إرهابي، لكن لم يحدث شيء. تم إحباط خططهم الإجرامية من خلال الإجراءات الاحترافية لأجهزة المخابرات الروسية".