"فورين أفيرز": واشنطن فشلت بتطوير إستراتيجية طويلة المدى في الصومال

وخلال العقد التالي، استغل المتشددون الإسلاميون، وبعضهم على صلة بتنظيم القاعدة، حالة عدم الاستقرار في الصومال لبناء قوتهم، وهو ما أثار قلّق المسؤولين في إدارة بوش حينها، لكنهم واجهوا تحديات أكثر إلحاحًا في أفغانستان والعراق، وكانوا حذرين من التورط في الصومال.

ورغم ذلك بدأ ضباط وكالة الاستخبارات المركزية المتمركزون في نيروبي، في العام 2005، في دفع عشرات الآلاف من الدولارات نقدًا لأمراء الحرب الصوماليين للقبض على أعضاء تنظيم القاعدة.

نتائج عكسية

في حين رأى مسؤول في الخدمة الخارجية الأمريكية مقيم في كينيا في حينها، أن مثل تلك المكافآت لن تؤدي إلا إلى تعزيز صعود التطرف، حيثُ بين في برقية أن تلك الإستراتيجية جاءت بنتائج عكسية، مما أثار المزيد من عدم الثقة بين الصوماليين، الأمر الذي ساعد في دفعهم نحو القادة الإسلاميين.

وفي العام 2004، اعترف المجتمع الدولي بحكومة انتقالية في الصومال، وهي حكومة مدعومة بقوة من إثيوبيا، وبحلول العام 2006، سيطر اتحاد المحاكم الإسلامية، وهو تحالف من المحاكم الشرعية الإقليمية مع ميليشيات تابعة لها، على مقديشو، تاركًا للحكومة الانتقالية الفرار إلى شمال غرب الصومال.

وبعد فشل محاولات المفاوضات بين الحكومة الانتقالية واتحاد المحاكم الإسلامية، أرسلت إثيوبيا قوات للإطاحة باتحاد المحاكم الإسلامية، إذ عرض الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، الذي كان يعتمد على إثيوبيا للحصول على التوجيه في الصومال، التدريب والاستخبارات للجيش الإثيوبي ودعم غزوها بضربات جوية أمريكية، وفق تقرير الصحيفة.

وأضافت: "إلا أن تدخل إثيوبيا انتهى إلى تعزيز الجماعات الإسلامية، وفرار قيادة الجناح المدني المعتدل في اتحاد المحاكم الإسلامية من البلاد، لكن ميليشيات اتحاد المحاكم الإسلامية، مثل حركة الشباب، بقيت في الصومال، وتعهدت بالمقاومة".