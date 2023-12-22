روسيا تتوعد بالرد على نشر أمريكا صواريخ في أوروبا وآسيا

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة للرد بالمثل سريعًا على نشر الولايات المتحدة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا، ومنطقة آسيا، والمحيط الهادئ.

وقال ريابكوف، إن موسكو تتابع عن كثب تطوير الصواريخ الأمريكية، وعمليات النشر المحتملة، ومستعدة لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة بسرعة للرد بالمثل.