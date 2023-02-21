بوتين يتعهد بمواصلة الحرب "بشكل منهجي" في أوكرانيا

تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة هجومه "بشكل منهجي" في أوكرانيا، وذلك بعد نحو عام على ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

وقال بوتين، في بداية خطابه السنوي للأمة، أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا: "أتحدث في لحظة صعبة ومهمّة بالنسبة لروسيا، في فترة تشهد تغييرات أساسية في جميع أنحاء العالم".

وحمّل الرئيس الروسي الغرب المسؤولية عن تصعيد النزاع في أوكرانيا، معتبرًا أن "الغرب يسعى لتحويل صراع محلي إلى صراع عالمي".