بوتين يتعهد بمواصلة الحرب "بشكل منهجي" في أوكرانيا
تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة هجومه "بشكل منهجي" في أوكرانيا، وذلك بعد نحو عام على ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".
وقال بوتين، في بداية خطابه السنوي للأمة، أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا: "أتحدث في لحظة صعبة ومهمّة بالنسبة لروسيا، في فترة تشهد تغييرات أساسية في جميع أنحاء العالم".
وحمّل الرئيس الروسي الغرب المسؤولية عن تصعيد النزاع في أوكرانيا، معتبرًا أن "الغرب يسعى لتحويل صراع محلي إلى صراع عالمي".
واتهم الرئيس الروسي الغرب ببدء الصراع في أوكرانيا، وقال إن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تسعى "لسلطة غير محدودة" في الشؤون الدولية.
وقال بوتين إن موسكو تتحدى محاولات الغرب لتدمير الاقتصاد الروسي عن طريق حزمة غير مسبوقة من العقوبات، مضيفًا أن تريليونات الدولارات على المحك بالنسبة للغرب، لكن تدفقات الدخل الروسي لم تنضب.
وتابع أن "روسيا تواجه خطرا وجوديا، ومن المستحيل هزيمة بلادنا في أرض المعركة".
وأضاف بوتين: "سنفعل كل شيء من أجل عودة السلام إلى أراضينا".