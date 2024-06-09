الكونغو تحاكم أمريكيين وبريطانيين بتهمة محاولة الانقلاب

مثل أكثر من 50 متهمًا، بينهم ستة يحملون الجنسيات الأمريكية والبريطانية والكندية والبلجيكية، أمام المحكمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب فاشلة وجرائم أخرى تصل عقوبتها للإعدام، بحسب رويترز.

واحتل مسلحون لفترة وجيزة مكتب الرئاسة في العاصمة كينشاسا يوم الـ19 من مايو/أيار قبل مقتل زعيمهم السياسي الكونغولي كريستيان مالانغا المقيم في الولايات المتحدة على يد قوات الأمن.

ومن بين المتهمين نجل مالانجا البالغ من العمر 22 عامًا، مارسيل مالانغا، ومواطنون أمريكيون آخرون وثلاثة آخرون يحملون جوازات سفر أجنبية. وجميعهم لديهم جذور كونغولية.

وجرى اليوم الأول من المحاكمة العسكرية تحت خيمة في ساحة سجن ندولو العسكري على مشارف كينشاسا. ارتدى المتهمون قمصان السجن باللونين الأزرق والأصفر واصطفوا أمام القاضي.