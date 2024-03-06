الجمهورين يتجهون لتعديل مواد انتخابية في دستور تكساس

أيد الناخبون الجمهوريين في تكساس اقتراحين بشأن تعديل دستور الولاية، من شأنهما إجراء تغييرات على العملية الانتخابية في الولاية، بما في ذلك السماح للمدعي العام بمقاضاة الجرائم الانتخابية.

وأصبحت نزاهة الانتخابات قضية رئيسية بالنسبة للجمهوريين بعد مزاعم دونالد ترامب بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، قد سُرقت منه بسبب تزوير واسع النطاق للناخبين.

ووافق 90% من الجمهوريين، خلال انتخابات يوم الثلاثاء، على ضرورة تغيير دستور تكساس، وفقًا لموقع وزير الولاية على الإنترنت.

وقال تقرير لموقع "نيوزويك" إن المادة السادسة من دستور تكساس تُعرّف الناخبين المؤهلين بأنهم مواطنون أو "مقيمون" في الولاية ومسجلون للتصويت، كما يطلب من الناخبين تقديم شكل مقبول من أشكال الهوية المصورة عند التصويت شخصيًا.

ورغم أن الكونغرس أقر عام 1996 قانونا يحظر على غير المواطنين التصويت في الانتخابات الفيدرالية، إلا أن سبع ولايات فقط تمنع غير المواطنين من التصويت في الانتخابات المحلية وانتخابات الولايات.

وعُرض على المشاركين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري 13 اقتراحا بالإضافة إلى الإدلاء بأصواتهم للترشيح الجمهوري المقبل للرئاسة.