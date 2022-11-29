سي إن إن: الحرس الثوري هدد المنتخب الإيراني قبل مباراته مع أمريكا

كشفت قناة CNN الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مصدر أمني، أن أعضاء المنتخب الإيراني لكرة القدم تعرضوا لتهديد من الحرس الثوري بشأن المباراة التي ستبدأ مساء اليوم، مع المنتخب الأمريكي.

وقال المصدر الأمني، إن أعضاء المنتخب الإيراني بعد المباراة الأولى مع إنكلترا نتيجة عدم قراءة النشيد الوطني الإيراني، التقى بهم عملاء الحرس الثوري المتواجدون في قطر وهددوا باعتقال وتعذيب عوائلهم إذا لم يغنوا النشيد واستمروا في حركاتهم الاحتجاجية.

وأوضح المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أن عناصر الحرس الثوري التقوا مجددا بأعضاء المنتخب الإيراني قبل المباراة ضد المنتخب الأمريكي.

وبحسب مصدر أمني في قطر، فإن العشرات من ضباط الحرس الثوري الإيراني موجودون في قطر ويراقبون سلوك اللاعبين ولا يسمحون لهم بالتحدث مع أي شخص خارج الفريق أو لقاء أجانب.