موسكو تتهم كييف بإسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين



وجهت وزارة الخارجية الروسية، اتهاما مباشرا لأوكرانيا بالوقوف وراء اسقاط طائرة "إيل76" كان على متنها 65 اسيرا أوكرانيا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة والمرافقين، وجاء هذا الاتهام على لسان سفير المهمات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك.

وكتب ميروشنيك عبر قناته الرسمية على تطبيق"تلغرام" أن كييف "ارتكبت عملاً همجياً مجنوناً بإسقاط طائرة من طراز إيل-76".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن هذا "يدل على التجاهل التام لحياة البشر، ومن خلال انتهاك الاتفاقيات، قتلوا طيارينا و مرافقينا وجعلوا مواطنيهم يضيعون".

وتابع"إن هذا الحادث الدموي يثير تساؤلاً كبيراً حول إمكانيات التوصل إلى بعض الاتفاقيات، فالضمانات التي يقدمونها، إذا لم يتم انتهاكها بعد، سوف تنتهك بالتأكيد، وليس هناك شك في ذلك".

كما اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي كييف، بإسقاط الطائرة التي تحطمت صباحا في منطقة بيلغورود.

وأعلن في المجلس: "قتلوا جنودهم في الجو وكانت أمهاتهم وأولادهم بانتظارهم".

وقال فياتشيسلاف فولودين أمام النواب الروس: "أسقطوا طيارينا الذين كانوا يقومون بمهمة إنسانية بصواريخ أمريكية وألمانية".