انزعاج أمريكي من تسريع إسرائيل خطط الاستيطان في الضفة

عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن انزعاجها الشديد وقلقها من خطط إسرائيل لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية، بحسب بيان للخارجية.

وأكد ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "منزعجة للغاية" من عزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية.

وقال: " نشعر بقلق مماثل من التقارير التي تتحدث عن تغييرات في نظام إدارة الاستيطان في إسرائيل تسرّع التخطيط والموافقة على المستوطنات".

وذكر المتحدث الأمريكي أن "واشنطن تدعو إسرائيل إلى العودة إلى الحوار الذي يهدف إلى وقف التصعيد".

وأوضح: "تعارض الولايات المتحدة وفقاً لسياستها القائمة منذ وقت طويل مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام".

وختم قائلاً: "ندعو حكومة إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في العقبة بالأردن وشرم الشيخ بمصر والعودة إلى الحوار الهادف إلى وقف التصعيد".