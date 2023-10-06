الجيش الروسي يعلن هزيمة قوات "آزوف" في محور كراسنوليمانسكي

استهدف الجيش الروسي مجموعات اقتحام من قوات "آزوف" الخاصة الأوكرانية على اتجاه كراسنوليمانسكي، وفقًا لما أعلنه ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "وسط" بالجيش الروسي.

وقال سافتشوك: "على اتجاه كراسنوليمانسكي في منطقة قطاع يامبولوفسكي وغابة سيريبريانسكي، استهدفت قواتنا بنيران مدفعيتها وطائراتها الحربية، مجموعات هجومية تابعة للواء الميكانيكي رقم 11 بالجيش الأوكراني ومن اللواء الثاني عشر للقوات الخاصة في فوج آزوف"، وفقًا لـ"تاس".

وأشار إلى أن خسائر أوكرانيا في هذا الاتجاه، بلغت أكثر من 40 عسكريًّا.

وذكر أن طائرات قاذفة تابعة للجيش الروسي، هاجمت أربعة مراكز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك.

ووفقًا له، تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة قرية كريمينايا بجمهورية لوغانسك.