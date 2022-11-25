تقرير: يمكن لصفقة غاز غزة أن تجعل من إسرائيل وحماس شركاء خارج التوقعات

قال مسؤولون فلسطينيون، إن إحراز تقدم سريع في المفاوضات مع المستثمرين المصريين بشأن استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة المحاصر، يمكن أن يجلب بصيص أمل للفلسطينيين.

وتم تهميش خطط تطوير استخراج هذا الغاز نتيجة أكثر من عقدين من الصراع الطاحن مع إسرائيل والانقسامات السياسية الفلسطينية المستعصية على الحل.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، اليوم الجمعة، فإن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 1.4 مليار دولار، والذي سيتم الانتهاء منه بحلول فبراير 2023 وقد يبدأ إنتاج الغاز بحلول آذار/ مارس 2024، سيكون بمثابة "تعاون عالي المخاطر بين السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل وحماس التي تحكم قطاع غزة".

وأوضحت الصحيفة، أن حماس وإسرائيل اللتين خاضتا أربع حروب مدمرة في قطاع غزة، يتوجب الآن أن يكون كلاهما، ضمنيًا على الأقل، على نفس المركب، كما حصل في الاتفاق التاريخي الذي أبرم بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية، وحظي بدعم حزب الله.

موقف السلطة

وتنقل الواشنطن بوست عن محللين سياسيين وصناعيين، أن الشراكة متعددة الأطراف بشأن غاز غزة ستوفر شريان حياة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي التي يصفها التقرير بأنها لا تحظى بشعبية كبيرة، وتعاني من ضائقة مالية، ولم تحتفظ بأي سلطة في قطاع غزة منذ 15 عامًا.

ويقول ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، إن السلطة ومقرها رام الله تعتبر احتياطيات غزة من الغاز "ركيزة لتحسين خططها المالية"، قائلا: "كنا ننتظر هذا التطور والازدهار الذي يأتي معه. آمل أن تكون هذه خطوة نحو المستقبل".