مصرع مجندة إسرائيلية في حرس الحدود أثناء التدريب

لقيت مجندة إسرائيلية في حرس الحدود تُدعى مايا ألوني، مصرعها، بعد انهيارها أثناء التدريب في قاعدتها العسكرية، يوم الإثنين.

وتبلغ ألوني من العمر 18 عامًا، وهي من مستوطنة "شاعر إفرايم"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأمر قائد حرس الحدود، أمير كوهين، بعد وفاة ألوني، بوقف التدريب بأكمله، وشكل فريق تحقيق بقيادة ضابط كبير للوقوف على حيثيات الحادثة.

وقالت الصحيفة إن "المجندة ألوني أنهت اختبار مسار نحو الساعة الـ18:00 من مساء الاثنين، وبعد بضع دقائق انهارت فجأة، وتمت إحالتها إلى العيادة عندما تدهورت حالتها الصحية بسرعة، وهناك أجري لها الإسعافات الطبية في وحدة العناية المركزة، وفي النهاية، تم إخلاء ألوني بواسطة مروحية، لكن محاولات إنقاذ حياتها باءت بالفشل.

وأضافت أن "ألوني التحقت بالخدمة في صفوف حرس الحدود منذ نحو شهرين فقط، وتم إرسال إشعار تعزية إلى عائلتها من قِبل وحدتها العسكرية.