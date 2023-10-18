تقرير: شبح كارتر يلاحق بايدن بسبب الحرب في غزة

وتسببت تلك الأحداث بإغراق جيمي كارتر في أزمات سياسية داخلية، وفشل في إقناع الناخبين الذين رأوا إدارته غير جديرة بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يتوقف التشابه هنا فقط في مسار حكمه، إذ كان كارتر يحاول البحث عن حلول للتضخم المرتفع، ودفع باتجاه زيادة الإنفاق بصورة هائلة، وحصل على نسبة تأييد عالية ثم بدأت بالتراجع، وهو ما يحدث مع بايدن.

اليوم، قتل 30 أمريكيًًّا على يد حماس وهناك أكثر من 10 أسرى في غزة، والناخبون، حسب فوكس نيوز، سيحمّلون بايدن مسؤولية إيقاع العقوبة بـ"الإرهابيين" المسؤولين عن أعداد القتلى هؤلاء، وبتحرير المحتجزين وإعادة العالقين بسبب الحرب إلى ديارهم سالمين.

يقول التقرير: "حتى الآن لم تحرك إدارة بايدن ساكنًا".

وأضاف: "لقد رفض بايدن وفريقه للأمن القومي اتهام إيران بالتواطؤ مع حماس في هجماتها على إسرائيل مدعين عدم وجود دليل على تورط طهران، وهو أمر ليس صحيحًا، فهناك أدلة متزايدة على التخطيط للهجوم منذ أشهر من قبل مسؤولي حماس وميليشيا حزب الله مع قادة الحرس الثوري الإيراني في بيروت".

ويرى التقرير أنه "من المفهوم أن بايدن لا يريد توريط إيران في هجمات حماس، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد الأعمال العدائية في المنطقة وإلى ارتفاع أسعار النفط الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى الحاق الضرر بنسب التأييد لبايدن بين الناخبين".

وفي الوقت ذاته، شهدت الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ارتفاعًا في أعداد المسجلين على قائمة الإرهاب الذين تم إلقاء القبض عليهم هناك، حيث دخل ملايين الناس بصورة غير شرعية إلى الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس الحالي الحكم.