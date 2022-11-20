صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل لصفعة على وجهه من سيدة، في ثاني هجوم من نوعه يتعرض له بعد صفعة مماثلة في العام الماضي.

وبدا ماكرون في طريقه للحديث مع إحدى السيدات في الشارع، والتي عاجلته بصفعة على وجهه، قال معلقون إنها اعتراضا منها على سياساته.