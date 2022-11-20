صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا (فيديو)
أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل لصفعة على وجهه من سيدة، في ثاني هجوم من نوعه يتعرض له بعد صفعة مماثلة في العام الماضي.
وبدا ماكرون في طريقه للحديث مع إحدى السيدات في الشارع، والتي عاجلته بصفعة على وجهه، قال معلقون إنها اعتراضا منها على سياساته.
الفيديو الذي لقي رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لم يعرف تاريخه بالتحديد، ويظهر فيه الرئيس الفرنسي والمحيطون به وكذلك بعض الجماهير وهم يرتدون أقنعة على وجوههم؛ ما يرجح أنه قديم نسبيا.
وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها ماكرون للصفع من أحد المواطنين، بعدما أقدم أحد الشباب في يونيو من العام الماضي 2021 على توجيه صفعة للرئيس خلال جولة في منطقة جنوبي البلاد.
وأظهر مقطع فيديو حينها الصفعة التي فوجئ بها الرئيس ماكرون، بينما تدخل حرسه سريعًا للإمساك بالشخص المعتدي على الرئيس.
ويظهر في المقطع رجل يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف "تسقط الماكرونية"، ثم يوجه إلى ماكرون صفعة على الوجه.