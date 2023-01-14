إيران تفرج عن أكاديمي بولندي كان متهما بالتجسس

أفرجت السلطات الإيرانية عن الأكاديمي البولندي ماتشي فالكاك، الذي كان محتجزا لديها بتهمة التجسس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية البولندية اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان، إن العالم البولندي "ماتشي فالكاك أطلق سراحه من السجن في إيران وعاد إلى بولندا"، مضيفة أن "تحقيق هذا الهدف كان إحدى أولويات الخدمات الدبلوماسية والقنصلية البولندية العام الماضي".