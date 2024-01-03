الناتو يعتزم شراء 1000 صاروخ باتريوت

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، أن أعضاءه في أوروبا وقّعوا عقدًا لشراء ما يصل إلى 1000 صاروخ باتريوت لتعزيز الدفاعات الجوية.

وقالت وكالة المشتريات التابعة لحلف الناتو إن الاتفاق الذي وافقت عليه مجموعة أولية من الدول بما في ذلك: ألمانيا، وهولندا، ورومانيا، وإسبانيا، سيشهد زيادة إنتاج صواريخ باتريوت في أوروبا.

ورحب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ "بالإعلان في الوقت المناسب للاستثمار فيما يصل إلى 1000 صاروخ باتريوت جديد للدفاع الجوي لتعزيز أمن الحلف".

وقالت وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي إن العقد الجديد سيشهد إقامة منشأة لإنتاج الصواريخ في ألمانيا من خلال مشروع مشترك بين شركة "MBDA" الألمانية، وشركة "Raytheon"، وهي جزء من مجموعة "RTX" الأمريكية.

وكتب وزير الدفاع الهولندي كايسا أولونغرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ستنتج أوروبا بنفسها 1000 صاروخ باتريوت للدفاع الجوي، وهذا يُظهر أن التعاون الأوروبي يضمن نجاحات ملموسة".

وتقدَّر تكلفة صاروخ باتريوت بنحو 4 ملايين دولار، وقال حلف الناتو إن الصفقة تشمل أيضًا عناصر أخرى بما في ذلك معدات الاختبار، وقطع الغيار والصيانة.