"مايكروفون مفتوح" يسرب تفاصيل محادثة بين بايدن ونتنياهو
سرّب مايكروفون، كان مفتوحا عن طريق الخطأ، بعض تفاصيل محادثة جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبعد تقديمه خطاب حالة الاتحاد في مجلس النواب الأمريكي، جمع لقاء بين بايدن والسيناتور الديمقراطي مايكل بينيت، تحدث خلاله الرئيس الأمريكي عن مكالمته مع نتنياهو، من دون أن يدرك أن المايكروفون كان مفتوحا.
والتقطت الكاميرات أيضا جانبا من اللقاء الذي جمع بايدن والسيناتور.
وقال السيناتور بينيت، خلال اللقاء، إنه زار إسرائيل أخيرا، وطلب من الرئيس مواصلة الضغط من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأجاب بايدن: "لقد أخبرت بيبي (شهرة نتنياهو).. ولا تكرر هذا"، في إشارة لدعوة السيناتور للحفاظ على سرية المحادثة بينهما.
وأضاف بايدن: قلت لنتنياهو "أنا وأنت سنقوم باجتماع (القدوم إلى يسوع)"، في إشارة إلى مصطلح أمريكي يتم استخدامه للتنبيه إلى جدية اجتماع ما.
وبعد ذلك، اقترب أحد مساعدي بايدن منه، وظهر أنه ينبهه، ليرد الرئيس بالقول: "المايكروفون يعمل هنا.. حسنا هذا جيد".
ولاحقا سُئل الرئيس الأمريكي من قبل الصحفيين عن هذه المحادثة، ليقول: "لقد تنصتم عليّ يا رفاق".