ماكرون يدعو إلى "استفاقة" أوروبية لمواجهة اليمين المتطرف

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، من تحديات تواجه أوروبا، ومن تمدّد لروسيا، داعياً الأوروبيين إلى "استفاقة" لمواجهة صعود اليمين المتطرف والتهديدات الخارجية.

يأتي تحذير ماكرون، الذي أطلقه من مدينة "دريسدن" في شرق ألمانيا، قبل أقل من أسبوعين من موعد الانتخابات الأوروبية.

وتطرق ماكرون في خطاب من أمام "كاتدرائية السيدة العذراء"، في "دريسدن" استمر 45 دقيقة، وتخلله تصفيق، إلى قضايا الدفاع والديمقراطية والحرية في أوروبا.

وقال: "فلننظر من حولنا إلى الانبهار بالأنظمة الاستبدادية، فلننظر من حولنا إلى اللحظة غير الليبرالية التي نعيشها".