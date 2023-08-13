عملية أمنية ضخمة في سجن بالإكوادور على خلفية اغتيال فيافيسينسيو

أعلنت السلطات في الإكوادور أن نحو 4 آلاف عنصر بين جنود وشرطيين شاركوا في عملية، السبت، داخل سجن يحتجز فيه زعيم أقوى عصابة في البلاد، على خلفية اغتيال مرشح رئاسي كان اتهمه بتهديده بالقتل.

ودخلت قوات الأمن فجرًا في عربات مصفحة إلى السجن رقم 8 في غواياكيل، حيثُ يحتجز منذ العام 2011 خوسيه أدولفو ماسياس ولقبه "فيتو"، وهو زعيم عصابة "لوس تشونيروس" المتمتعة بنفوذ قوي.