طائرة "رئيسي" تتسبب بحملة اعتقالات واسعة في إيران

تواصل السلطات الأمنية في إيران ملاحقة مدونين نشروا تعليقات وكتابات عن حادثة مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه رفقة عدد من المسؤولين، الأحد الماضي، جراء تحطم المروحية الرئاسية شمال غرب إيران.

وقالت منظمة حقوقية إيرانية، إن "عائلة بويا بختياري إحدى ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، قامت بحذف رسائلها على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بعلاقاتها بالرائد الطيار بهروز قديمي الذي كان من طاقم مروحية إبراهيم رئيسي".

وقال مهرداد بختياري، عم بويا بختياري، في وقت سابق في منشور على منصة "إكس" إن "بهروز قديمي هو أحد أقاربهم".

وبحسب تقرير منظمة "هرانا" الحقوقية، فإن مريم دولت أبادي، من سكان مدينة سبزوار شمال شرق إيران، والتي تم القبض عليها بعد نشر مواد تتعلق بتحطم المروحية التي كانت تقل إبراهيم رئيسي، لا تزال رهن الاحتجاز منذ ثلاثة أيام.