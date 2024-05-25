طائرة "رئيسي" تتسبب بحملة اعتقالات واسعة في إيران
تواصل السلطات الأمنية في إيران ملاحقة مدونين نشروا تعليقات وكتابات عن حادثة مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه رفقة عدد من المسؤولين، الأحد الماضي، جراء تحطم المروحية الرئاسية شمال غرب إيران.
وقالت منظمة حقوقية إيرانية، إن "عائلة بويا بختياري إحدى ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، قامت بحذف رسائلها على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بعلاقاتها بالرائد الطيار بهروز قديمي الذي كان من طاقم مروحية إبراهيم رئيسي".
وقال مهرداد بختياري، عم بويا بختياري، في وقت سابق في منشور على منصة "إكس" إن "بهروز قديمي هو أحد أقاربهم".
وبحسب تقرير منظمة "هرانا" الحقوقية، فإن مريم دولت أبادي، من سكان مدينة سبزوار شمال شرق إيران، والتي تم القبض عليها بعد نشر مواد تتعلق بتحطم المروحية التي كانت تقل إبراهيم رئيسي، لا تزال رهن الاحتجاز منذ ثلاثة أيام.
ونقلت المنظمة عن عائلة مريم دولت أبادي قولها إنها "ليست على علم حاليًا بحالتها".
كما استدعت السلطات الإيرانية مواطنا من مدينة "لاهيجان" التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران، يدعى "أرسلان"، وهو مهندس مدني، تم اعتقاله بسبب نشره مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" تضمن مقطع قديم لسقوط طائرة وقال إن المقطع لحادثة الطائرة الرئاسية للرئيس الإيراني.
وقال المركز الإيراني لحقوق الإنسان، إن "أرسلان تم استدعاؤه بعد نشر معلومات عن سقوط المروحية، وتم حجب صفحته عبر إنستغرام وإزالة كافة محتوياتها، وتم النشر على صفحته: حُجبت هذه الصفحة بسبب إنتاج محتوى سري ومخالف لما جاء في قانون جرائم المعلومات الإلكترونية، وقد تم التعامل معه".
وفي سياق متصل، أعلنت دائرة العلاقات العامة لشرطة محافظة قم وسط إيران، الجمعة،، عن اعتقال مدير مطعم في مدينة "كهك" بسبب "إهانة ضحايا المروحية الرئاسية".
وذكرت شرطة محافظة قم أن سبب الاعتقال هو "نشر الأكاذيب والإساءة لشهداء الخدمة"، مضيفة: "تم أيضًا إغلاق المطعم من قبل الجهات ذات الصلة".
وفي وقت سابق، أصدر محمد مهدي آزاد، المدعي العام الإيراني، تعميما موجها إلى المدعين العامين في جميع أنحاء إيران، يطلب منهم التعامل مع "المخربين للأمن النفسي للمجتمع".