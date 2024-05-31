وصفته واشنطن بـ"غير المتوازن".. مجلس الأمن يصوت على مشروع جزائري بشأن رفح

يصوّت مجلس الأمن، اليوم الجمعة، على مشروع قرار تقدمت به الجزائر لوقف الهجوم على رفح، ووصفته واشنطن بأنه "غير متوازن".

وينص مشروع القرار على مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم إسرائيل، "السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فورًا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح".

ويطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ويطالب كذلك الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المشروع الجزائري "غير متوازن"، ولا يحمّل حركة حماس الفلسطينية مسؤولية اندلاع الصراع.

ولم يفصح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.