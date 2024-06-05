إيران تعلق على قرار "الطاقة الذرية"

وصفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قرارا يدين طهران تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، بأنه "متسرع وغير حكيم"، بحسب ما نقلته "فرانس برس" عن وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء.

وقالت البعثة لموقع "المونيتور" الإخباري إن "قرار الدول الغربية كان متسرعا وغير حكيم، وسيكون له بلا شك تأثير مدمّر على عملية التفاعل الدبلوماسي والتعاون البنّاء".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى، الأربعاء، قرارا يذكر إيران رسميا بعدم تعاونها، على خلفية تكثيف برنامجها النووي.

والقرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين وافق عليه 20 بلدا من أصل 35.