الضربات الروسية تهدد بإغراق أوكرانيا في الظلام
بدأت أوكرانيا تقنينًا "طارئًا" للتغذية بالتيار الكهربائي بعدما أصبحت البلاد عاجزة عن التصدي لانخفاض درجات الحرارة جراء ضربات روسية مستمرة منذ أسابيع على محطات الطاقة، وفق ما أعلنته شركة "أوكرينيرغو" المشغّلة للقطاع.
وجاء في منشور للشركة المشغّلة على تلغرام "من الساعة 21:00 وحتى الساعة 24:00 ستُضطر أوكرينيرغو لفرض تقنين طارئ في جميع مناطق أوكرانيا".
وأضافت: "السبب في ذلك هو نقص كبير في الكهرباء تعاني منه الشبكة نتيجة ضربات روسية، وزيادة الاستهلاك بسبب موجة البرد".
وتشن روسيا، منذ أشهر، ضربات تعد من الأكثر تدميرًا على منشآت الطاقة الأوكرانية، ما أدى إلى تدمير مرافق رئيسة، وإجبار أوكرانيا على استجرار الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لتلبية الطلب.
وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من مدينة لفيف الغربية مباني وشوارع غارقة في ظلام دامس وسط المدينة.
وقالت أوكرينيرغو إن إمداد الشركات بالكهرباء سيخضع لتقنين طوال يوم الأربعاء.