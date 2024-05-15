الضربات الروسية تهدد بإغراق أوكرانيا في الظلام

بدأت أوكرانيا تقنينًا "طارئًا" للتغذية بالتيار الكهربائي بعدما أصبحت البلاد عاجزة عن التصدي لانخفاض درجات الحرارة جراء ضربات روسية مستمرة منذ أسابيع على محطات الطاقة، وفق ما أعلنته شركة "أوكرينيرغو" المشغّلة للقطاع.

وجاء في منشور للشركة المشغّلة على تلغرام "من الساعة 21:00 وحتى الساعة 24:00 ستُضطر أوكرينيرغو لفرض تقنين طارئ في جميع مناطق أوكرانيا".