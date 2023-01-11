لأسباب صحية.. إيران تُفرج مؤقتا عن المخرج "رسول آف"
أفرجت السلطات الإيرانية بشكل موقت ولأسباب صحية، عن المخرج محمود رسول آف الموقوف منذ أشهر، على ما أفادت محاميته.
وأُوقف رسول آف (50 عاما) الفائز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين، في الثامن من تموز/يوليو بعد تأييده تظاهرات شهدتها مدن إيرانية عدة في أعقاب انهيار مبنى بجنوب غرب الجمهورية الإسلامية في أيار/مايو.
وفي أعقاب الحادثة التي أودت بحياة أكثر من 40 شخصا وتعد الأسوأ في إيران منذ أعوام، أصدرت مجموعة من السينمائيين يتقدمهم رسول آف، رسالة مفتوحة دعت فيها قوات الأمن إلى "إلقاء أسلحتها" في مواجهة غضب الناس جراء "الفساد والسرقة وعدم الكفاءة والقمع".
وقالت المحامية مريم كيان إرثي في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "تم تعليق احتجاز موكلي لأسبوعين لأسباب صحية، وأفرج عنه السبت".
وأضافت مريم أن المخرج "ترك حاليا المستشفى ويتعافى في منزله"، من دون أن تحدد تفاصيل ظروفه الصحية.
وفاز رسول آف بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين 2020 عن فيلمه "لا وجود للشيطان"، لكنه لم يستطع التوجه إلى ألمانيا بعدما صادرت السلطات الإيرانية جواز سفره إثر فيلمه السابق لعام 2017 بعنوان "رجل نزيه" الذي عُرض في مهرجان كانّ وحصل على جائزة في فئة "نظرة ما".