لأسباب صحية.. إيران تُفرج مؤقتا عن المخرج "رسول آف"

أفرجت السلطات الإيرانية بشكل موقت ولأسباب صحية، عن المخرج محمود رسول آف الموقوف منذ أشهر، على ما أفادت محاميته.

وأُوقف رسول آف (50 عاما) الفائز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين، في الثامن من تموز/يوليو بعد تأييده تظاهرات شهدتها مدن إيرانية عدة في أعقاب انهيار مبنى بجنوب غرب الجمهورية الإسلامية في أيار/مايو.