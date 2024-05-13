ترامب يترقّب اليوم "شهادة حاسمة" بشأن صفقة الممثلة الإباحية

يدلي المحامي السابق لدونالد ترامب، مايكل كوهين، اليوم الاثنين، بشهادته في سياق محاكمة الرئيس الجمهوري السابق في نيويورك، إذ يتوقّع أن يقدّم تفاصيل الصفقة التي أبرمها مع الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز لشراء صمتها حول علاقة جنسية مزعومة بينها وبين الملياردير الأمريكي.

تأتي شهادة كوهين بعد أسبوع صعب لترامب، أدلت خلاله دانييلز بشهادة تضمنت تفاصيل حول العلاقة التي تقول إنها أقامتها معه عام 2006 عندما التقته على هامش منافسة للغولف في جناح في فندقه، وهو ما ينفيه الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية لهذا العام.

ويلاحق ترامب بتهمة تزوير مستندات محاسبية، لإخفاء أثر المبلغ الذي دُفع لدانييلز في نهاية الحملة الانتخابية للعام 2016 للتستّر على العلاقة.

ويمهّد الانتهاء من شهادة دانييز الطريق أمام المدعين لاستدعاء كوهين، الشاهد الرئيس الوحيد المتبقي لديهم.

لكنّ هيئة المحلّفين سمعت بشكل متكرّر من شهود أن كوهين كان شخصية صعبة المراس وكان يتنمّر على الآخرين ويتزلّف لنيل مراده، فيما صورّه محامو الدفاع على أنه كاذب مرضي ومجرم مدان.

وخلال قرابة ثماني ساعات على مدى يومين الأسبوع الماضي، روت دانييلز تفاصيل الليلة التي جمعتها بترامب، ثم التسوية المالية التي تلتها.

وقال مصدر قريب من كوهين لوكالة فرانس برس "إذا كان الناس يعتقدون أنه يصعب عليه الحفاظ على هدوئه، فهم ينسون أنه أدلى بشهادته علنًا في العام 2019 وكان أمام 15 جمهوريًّا حزبيًّا"، مؤكدًا أن كل ما سيقدّمه خلال شهادته "مدعوم بوثائق".

وأمضى كوهين قرابة 13 شهرًا في السجن، وعامًا ونصف العام قيد الإقامة الجبرية، بعدما حكِم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الكذب على الكونغرس وارتكاب جرائم مالية.

وتحدث ترامب خلال تجمع حاشد على شاطئ في نيوجيرزي السبت. وانتقد القاضي قائلًا إنه "متناقض" فيما وصف المدعي العام في القضية ألفين براغ بأنه "ديموقراطي متطرف".