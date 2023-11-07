روسيا تعلن تدمير 17 مسيرة أوكرانية
قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت ما مجموعه 17 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.
وأضافت الوزارة على تطبيق تيليغرام، إن تسع طائرات مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي، واعترضت منظومة الحرب الإلكترونية ثماني.
وكان حاكم ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود ميخائيل رازفوجاييف، الذي عيَّنته روسيا، قال في وقت سابق، إن الحطام سقط على سطح منزل في قرية أندرييفكا، في ضواحي سيفاستوبول؛ ما أدى إلى اشتعال النيران فيه لفترة وجيزة.
ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا محتملين.
ولم تعلّق أوكرانيا على الحادثة حتى الآن، لكن كييف كثَّفت هجماتها في الأشهر القليلة الماضية على البنية التحتية العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.