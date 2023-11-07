روسيا تعلن تدمير 17 مسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت ما مجموعه 17 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة على تطبيق تيليغرام، إن تسع طائرات مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي، واعترضت منظومة الحرب الإلكترونية ثماني.