قبيل وصول العاصفة "نلسون".. أربعة قتلى في فيضانات عارمة بإسبانيا

لقي أربعة أشخاص حتفهم بعد أن جرفتهم مياه في البحر في شمال إسبانيا إثر رياح قوية وأمواج بلغ ارتفاعها سبعة أمتار سبقت وصول العاصفة نلسون، حسبما أعلنت أجهزة الطوارئ الخميس.

وقالت أجهزة الطوارئ في منطقة أستورياس إن "شخصين قتلا بعد سقوطهما في البحر في موروس دل نالون وكودييرو".

واستعانت أجهزة الإطفاء بمروحية لانتشال جثة رجل في موروس دل نالون بعد أن أُبلغت بسقوط شخص في البحر. كما انتشلت جثة امرأة في كودييرو.