رسالة تكشف عن خلافات داخل الخارجية الأمريكية بشأن حرب غزة

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأنها حصلت على رسالة كشفت عن وجود خلافات داخل الخارجية الأمريكية بشأن نهج الوزارة في التعامل مع حرب إسرائيل على غزة.

وذكرت الشبكة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أقر في رسالة بعثها لموظفين بوجود خلافات بشأن نهج الإدارة تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويقول بلينكن في رسالته: "البعض بالوزراة قد يختلف مع أساليبنا أو لديه رأي حول ما يمكن فعله بشكل أفضل".

ويضيف: ""أدرك حجم الكرب المرافق لصور الأطفال والنساء والمدنيين وأشعر بذلك بنفسي، وأعرف أن المعاناة التي سببتها الأزمة لكثير منكم لها أثر شخصي كبير".